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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:41 ص
خالد صلاح
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سلطات إندونيسيا تعلن أكثر من 70 ألف مشرد بسبب الزلزال المدمر

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:25 ص
سلطات إندونيسيا تعلن أكثر من 70 ألف مشرد بسبب الزلزال المدمر أضرار زلزال إندونيسيا
ماتارام (أ ف ب)
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بات أكثر من 70 ألف شخص مشردين وينامون فى ملاجئ هشة وسط نقص فى الطعام ومياه الشرب والأدوية بعد 3 أيام على الزلزال الذى ضرب جزيرة لومبوك الاندونيسية، على ما أفادت السلطات الأربعاء.

وأدى الزلزال بقوة 6,9 درجات الذى وقع مساء الأحد إلى مقتل ما لا يقل عن 105 اندونيسيا بحسب حصيلة رسمية، مثيرا مشاهد ذعر بين السكان والسياح، بعد اسبوع على زلزال أول أوقع 17 قتيلا على الأقل فى هذه الجزيرة البركانية التى يرتادها السياح بسبب شواطئها.

كذلك تسبب الزلزال بإصابة 236 شخصا بجروح خطيرة إضافة إلى تضرر عشرات آلاف المنازل، بحسب السلطات التى أفادت عن نقص فى الطواقم الطبية والمواد الأساسية.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث سوتوبو بوروو نورغروهو الأربعاء إن "الجهود لإجلاء الناس تكثفت، لكن هناك مشكلات كثيرة على الأرض".

وتواصل فرق الإغاثة إزالة حطام المبانى التى انهارت بواسطة الجرافات، ما يبعث مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وأعلن حاكم إقليم جزر سوندا الغربية الصغرى (ويست نوسا تينغارا) حيث تقع لومبوك محمد زين المجدى أن "مواردنا البشرية محدودة، يلزمنا مساعدين طبيين فى الملاجئ الهشة".

وأتى الزلزال بشكل تام على بعض القرى فى الجزيرة البالغة مساحتها حوالى 4700 متر مربع، وبات السكان ينامون فى العراء بعيدا عن منازلهم خوفا من هزات ارتدادية قد تلحق المزيد من الأضرار.

 


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