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سقوط عاطل حاول سرقة "توك توك" من قائده تحت تحديد السلاح بالشرابية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:34 م
سقوط عاطل حاول سرقة "توك توك" من قائده تحت تحديد السلاح بالشرابية المتهم بالسرقة
كتب إبراهيم أحمد
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نجح ضباط مكافحة الجريمة فى ضبط متهم حاول سرقة مركبة توك توك من أحد الأشخاص، طلب منه توصيله إلى أحد الأمكان، إلا أن المجنى عليه استغاث بالمارة، تم القبض على المتهم، وحرر له المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.

 

كانت البداية وأثناء مرور الطوف الأمنى بمنطقة عزبة بلال تناهى إلى سمعهما صوت استغاثة من الأهالى وباستبيان الأمر تمكنا من ضبط "عبد الرحمن" 28 سنة، عاطل" دون السوابق"، وبحوزته سلاح أبيض "نصل معدنى"، عقب قيامه بسرقة دراجة بخارية "توك توك" كرها عن قائدها "خالد فتحى" 14 سنة، سائق تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

 

وبسؤال المجنى عليه بمعرفة ضباط وحدة مباحث القسم قرر بأنه حال سيرة بالدراجة البخارية قيادته بمنطقة عزبة بلال دائرة القسم استوقفه المتهم وطلب منه توصيله لكوبرى أبو وافية، وأثناء ذلك هدده واستولى على الدراجة البخارية "توك توك" كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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