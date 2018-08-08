سقوط صاحب مخزن خرده وبحوزته 2 طن حديد من كوبرى تحت الإنشاء

كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع كورنيش النيل، من ضبط "نتعى س ع" 31 سنة، صاحب مخزن خردة، أثناء استقلاله السيارة رقم ن و ى 217 نقل بيضاء "ملكه" محملة بكمية من الأسياخ الحديدية وزنت 2 طن مجهولة المصدر.

وبمناقشته اعترف بسرقتها من الكوبرى الإقليمى تحت الإنشاء بمنطقة سلاح المهندسين بجوار محطة الكهرباء، بإسلوب "المغافلة" وباستدعاء مدير أمن المشروع، تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.