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سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-8-2018 فى مصر وارتفاع العملة الأوروبية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:59 م
سعر اليورو اليوم الأربعاء 8-8-2018 فى مصر وارتفاع العملة الأوروبية اليورو
كتبت- هبة حسام
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ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 8-8-2018، حيث شهدت العملة الأوروبية زيادة فى سعرها مقابل الجنيه، مقارنة بسعر ختام تعاملات الأمس.

 

سجل سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى منذ قليل، 20.59 جنيه للشراء، و 20.79 جنيها للبيع، فيما جاء سعره فى تعاملات عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.65 جنيه للشراء

20.81 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.59 جنيه للشراء

20.79 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.61 للشراء

20.79 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة

20.67 جنيه للشراء

20.84 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.65 جنيه  للشراء

20.84  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.59  جنيه للشراء

20.75  للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.55 جنيه للشراء

20.70 جنيه للبيع


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