سامح شكرى يلتقى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بواشنطن

كتب محمد جمال - تصوير وكالات

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء بوزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

يذكرأن ، التقى شكرى، أمس الثلاثاء، فى مستهل زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن، بمستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن شكرى أعرب فى بداية اللقاء عن سعادته بإجراء اللقاء الأول له مع مستشار الأمن القومى الأمريكى بعد توليه المنصب وتطلعه للعمل مع خلال المرحلة القادمة لدعم وتعزيز العلاقات المصرية - الأمريكية، بما يعكس خصوصيتها وإستراتيجيتها، كما أكد أهمية الاستمرار فى العمل على تحقيق المصالح المشتركة للبلدين خلال الفترة القادمة.



شكرى وبومبيو