روسيا تؤيد السعودية وتنتقد كندا بسبب أزمة حقوق الإنسان

موسكو (رويترز)

عبرت روسيا اليوم الأربعاء، عن تأييدها للسعودية فى الخلاف المتصاعد مع كندا وأبلغت أوتاوا أنه من غير المقبول أن تلقى أوتاوا، محاضرة على المملكة بشأن حقوق الإنسان.

وجمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا وطردت السفير الكندى هذا الأسبوع ردا على دعوة كندا العلنية للإفراج عن نشطاء حقوقيين معتقلين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه ينبغى الترويج لحقوق الإنسان مع احترام العادات والتقاليد الوطنية المحددة، وأضافت "قلنا دائما إن تسييس قضايا حقوق الإنسان غير مقبول".

وتابعت "ما يحتاجه المرء على الأرجح فى هذا الوضع هو النصيحة البناءة والمساعدة بدلا من الانتقاد من جهة ترى فى نفسها أنها متفوقة أخلاقيا".