رواد الفضاء يلتقطون صورا لحرائق الغابات فى كاليفورنيا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

تداول عدد من رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية صورا لأعمدة الدخان المتصاعدة من حرائق الغابات فى كاليفورنيا، ما يعطى وجهة نظر مختلفة للجحيم الذى يجتاح المنطقة.

ونشر ريتشارد أرنولد الثانى، وهو رائد فضاء تابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، يوم الاثنين، صورا فوق كاليفورنيا تظهر أعمدة الدخان تتجه شرقا، عقب نشوب 16 حريقا كبيرا على مستوى الولاية.

وقبل عدة أيام، شارك ألكسندر غيرست، وهو رائد فضاء تابع لوكالة الفضاء الأوروبية على محطة الفضاء الدولية، صورا للدخان المتصاعد أيضا، وأظهرت صوره منطقة باى وكاليفورنيا الشمالية، حيث ما تزال الحرائق الكبرى مثل "كار فاير" و"ميندوسينو كومبلكس فاير" مشتعلة.

وتسلط الصور التى ينشرها رواد الفضاء الضوء على كميات الدخان الذى يملأ الهواء فى جولدن ستايت، حيث تلتهم الحرائق (أكثر من 12) الغطاء النباتى الجاف وتهدد آلاف المنازل وأجزاء كبيرة من الولاية، لا سيما وادى ساكرامنتو والكثير من المناطق فى شمال كاليفورنيا.