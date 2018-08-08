رفع 565 طن مخلفات خلال 5 أيام بأبنوب فى أسيوط

أسيوط - ضحا صالح

وجه المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء، باستمرار حملات النظافة العامة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين، بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة بصفة يومية ودورية، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطريق، بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية، فضلا عن متابعة المشروعات، والاهتمام بفتح منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وقال اللواء أشرف البيه رئيس مركز ومدينة أبنوب، أنه يتم تنظيم حملات نظافة يوميا صباحًا ومساءًا بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، الذي شدد على القضاء على تراكم القمامة أولاً بأول، وتوفير كافة المعدات والأدوات لرفع المخلفات، لافتا الأجهزة التنفيذية بالمركز قامت برفع 565 طن قمامة، ومخلفات ترع ونظافة بمختلف قرى المركز وذلك خلال 5 أيام.

وأوضح البيه، أن الحملات تمت بالتنسيق مع نواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية، لافتًا أن الكميات التي تم رفعها خلال الحملات شملت رفع 210 طن قمامة من مدينة أبنوب، و110 طن من قرية المعابدة، و120 طن من قرية بني محمديات، و40 طن من بني ابراهيم، و85 طن من قرية الحمام.

وأضاف رئيس المركز، أنه تمت الموافقة على 495 مشروع بمبادرة "مشروعك" بتكلفة إجمالية تعدت 65 مليون جنيه، وفرت العديد من فرص العمل للشباب الخريجين من خلال مساعدتهم في اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وبدعم من البنوك المصرية، بالإضافة إلى فتح 7 منافذ تسويقية لبيع المنتجات والسلع الغذائية المخفضة للمواطنين، لمحاربة ارتفاع الاسعار واستغلال بعض التجار.

وكلف حسنى درويش نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط والقائم بأعمال رئيس المركز، مساعديه ورؤساء القرى بالمرور على الوحدات الصحية والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، للإطمئنان على سير العمل فى إضافة المواليد للبطاقات التموينية بمكاتب التموين والتضامن الاجتماعى بقرى المركز، للمتابعة والاطمئنان على سير العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط.