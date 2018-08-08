رفع 200 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة مكبرة بمركز البلينا فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ، عن رفع 200 طن قمامة ومخلفات صلبة في حملة مكبرة بمركز ومدينة البلينا ، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوي النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين ، وتقديم افضل مستوي من الخدمات للمواطنين .

ومن جانبه أوضح عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة ، أنه تم القيام بحملة مكبرة لرفع التراكمات ومخلفات القمامة بمنطقة ترعة أم الطبول ومنطقة السلخانة بمدينة البلينا وأسفرت الحملة عن رفع 200 طن من المخلفات الصلبة ، وجاءت الحملة بالاشتراك مع المتابعة الميدانية ومسئولى قطاع النظافة ، وجاري تكثيف اعمال النظافة والتجميل والحفاظ على المظهر الحضارى اللائق وخلق بيئة نظيفة للمواطنين بجميع شوارع وقري المركز .