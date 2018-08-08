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رفض استئناف 7 متهمين برشوة جهاز مدينة الشروق على حبسهم 15 يوما

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:31 م
رفض استئناف 7 متهمين برشوة جهاز مدينة الشروق على حبسهم 15 يوما محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود حمدى، رفض استئناف 7 متهمين على قرار حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات برشوة قيادات جهاز مدينة الشروق، مع استمرار حبس المتهمين.

 

كان قد ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية فى 20 يونيو الماضى القبض على 5 من قيادات جهاز مدينة الشروق على رأسهم نائب رئيس الجهاز، ومسئول إدارة الأمن ومهندس التشغيل والصيانة ومسؤول النظافة وموظف آخر، كما تم ضبط 2 آخرين أحدهم مدير من مسئولى شركة للنظافة. 

 

يأتى ذلك ضمن ضربات الرقابة الإدارية القاسمة لمسئولى أجهزة المدن الجديدة ومسئولى الشركات التى تعمل مع الأجهزة الحكومية عبر المزادات والمناقصات.

 

 


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