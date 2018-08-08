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رشيدة طليب تقترب من عضوية الكونجرس كأول مسلمة فى التاريخ

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:28 م
رشيدة طليب تقترب من عضوية الكونجرس كأول مسلمة فى التاريخ الكونجرس
أ ش أ
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ذكرت صحيفة الأندبندنت البريطانية أن الممثلة السابقة لولاية ميتشيجن الأمريكية رشيدة طليب قد تصبح أول امرأة مسلمة فى تاريخ الولايات المتحدة يتم انتخابها فى الكونجرس، وذلك بعد فوزها فى الانتخابات التمهيدية الديمقراطية لتمثيل الدائرة ال13 لولاية ميتشجان.

وقالت الصحيفة - فى سياق مقال أوردته فى موقعها الإليكتروني اليوم الأربعاء، إن طليب ترشحت وسط حشد مزدحم من الناخبين يسعون جميعا ليحلوا محل جون كونيرز جيه إر - الذى شغل منصبه منذ عام 1965 وحتى تقاعده العام الماضى فى أعقاب مزاعم بارتكاب انتهاكات جنسية - حيث حصدت 33.6% من الأصوات فى أعقاب حملة شعبية قوية جمعت أكثر من مليون دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد مرشحين جمهوريين يتنافسون على هذا المقعد، ومن ثم فإن طليب ستدخل الكونجرس دون معارضة، وذلك فى أعقاب انتخاب خاص سيجرى فى 6 نوفمبر 2018، عندما ستحل محل كونيرز، وكان أقرب منافسيها رئيسة مجلس ديترويت بريندا جونز التى على الرغم من اسمها ذائع الصيت والعديد من التفويضات التى حصلت عليها إلا أنها حصدت 28.5% فقط من الأصوات.

 


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