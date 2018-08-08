رجال الإنقاذ يبحثون عن امرأة تحت أنقاض مسجد دمره زلزال إندونيسيا

رويترز

بحث رجال الإنقاذ اليوم الأربعاء بين أنقاض مسجد فى جزيرة لومبوك الإندونيسية التى ضربها زلزال ، على أمل العثور على قريبة عداء أصبح بطلا قوميا الشهر الماضى بحصوله على ميدالية ذهبية في بطولة العالم تحت 20 عاما فى فنلندا.

كانت سلمى (52 عاما) في المسجد الكائن بقرية كارانجبانجسور عندما وقع الزلزال الذى بلغت قوته 6.9 درجة وهز الجزيرة السياحية مساء يوم الأحد ، وأودى بحياة أكثر من 100 شخص وشرد الآلاف.

وهي قريبة العداء لالو محمد زهرى (18 عاما) الذى اكتسب شهرة واسعة بين عشية وضحاها في يوليو ، عندما فاز بذهبية 100متر فى بطولة العالم للناشئين فى فنلندا، ويحمل لالو حاليا آمال بلاده فى بطولة الألعاب الآسيوية التي تستعد لاستضافتها خلال أسابيع، ويعيش بالقرب من منزل سلمى.

واستخدم رجال الإنقاذ آلات ميكانيكية للحفر وسط أنقاض المسجد ، لكن لم تكن هناك أى دلالة على أن المرأة على قيد الحياة وبدا أن أقاربها قد فقدوا الأمل.