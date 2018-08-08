رئيس وزراء كمبوديا يعلن انعقاد أول جلسة للبرلمان فى 5 سبتمبر المقبل

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قال رئيس الوزراء الكمبودى "هون سين" اليوم الأربعاء إن برلمان بلاده سيجتمع فى الخامس من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد إعلان فوزه فى الانتخابات العامة الشهر الماضى والتى لاقت انتقادات واسعة بسبب مزاعم بوقوع عمليات تزوير.

وأضاف سين - فى تصريحات نقلتها قناة "يورونيوز" الأوروبية - أن الجلسة الافتتاحية للبرلمان سيترأسها الملك "نورودوم سيهاموني" والذى سيدعو جميع الأعضاء المنتخبين للجمعية العامة لحضور الجلسة الأولى، مشيرا إلى أن الحكومة الكمبودية ستعقد أيضا أول اجتماع لها فى السابع من شهر سبتمبر المقبل.

وكان هون سين قد صرح فى وقت سابق بأن اللجنة الوطنية للانتخابات ستعلن النتائج الرسمية فى 15 أغسطس الجارى وأنه إذا لم تكن هناك شكاوى أو طعون سيتم تشكيل حكومة جديدة الشهر الجارى.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن النتائج الرسمية حتى الآن، إلا أن حزب الشعب الكمبودى الحاكم قال إنه فاز بجميع المقاعد البرلمانية البالغ عددها 125 مقعدا فى التصويت الذى جرى فى 29 يوليو الماضى.