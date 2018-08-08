رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتابع أعمال إضافة المواليد الجدد

فريق المحافظات

تابع العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص بالمنيا، سير العمل داخل مكتبي التموين والتضامن الاجتماعي بقرية ابوقرقاص البلد ، للاطمئنان على أعمال إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية ، موجهاً بتيسير الإجراءات على المواطنين وانجاز العمل على أكمل وجه وتقديم خدمة تليق بالمواطن.

وكلف رئيس المركز الورشة الخدمية بإنشاء تنده أمام مكتب البريد للتخفيف عن المواطنين من حدة ارتفاع درجة الحرارة وتوفير مكان آدمي للانتظار لإنهاء كافة الخدمات والإجراءات المراد إنهاءها .

واختتم رئيس المركز جولته بتفقد إدارة محو الأمية و تعليم الكبار بالمدينة لمتابعة توزيع المراقبين علي قري المركز لاختبار الدارسين.