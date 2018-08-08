video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتابع أعمال إضافة المواليد الجدد

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:14 م
رئيس مركز أبو قرقاص بالمنيا يتابع أعمال إضافة المواليد الجدد العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص بالمنيا
فريق المحافظات
إضافة تعليق

 تابع العقيد محمد صلاح رئيس مركز ابوقرقاص بالمنيا، سير العمل داخل مكتبي التموين والتضامن الاجتماعي بقرية ابوقرقاص البلد ، للاطمئنان على أعمال إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية ، موجهاً بتيسير الإجراءات على المواطنين وانجاز العمل على أكمل وجه وتقديم خدمة تليق بالمواطن.

وكلف رئيس المركز الورشة الخدمية بإنشاء تنده أمام مكتب البريد للتخفيف عن المواطنين من حدة ارتفاع درجة الحرارة وتوفير مكان آدمي للانتظار لإنهاء كافة الخدمات والإجراءات المراد إنهاءها .

واختتم رئيس المركز جولته بتفقد إدارة محو الأمية و تعليم الكبار بالمدينة لمتابعة توزيع المراقبين علي قري المركز لاختبار الدارسين.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنيا يناقش مقترح إنشاء ممشى سياحى على هضبة النيل بالحى المتميز

المنيا

اضافة كمواليد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مكتب بريد

رئيس مركز ابوقرقاص




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة