رئيس مدينة الأقصر: اقتربنا من إنهاء العمل فى تطوير وتقسيم شارع صلاح سالم الشرقى

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه يجري إستمرار العمل في رفع كفاءة وتطوير منطقة صلاح سالم الشرقى "القراريش"، بعد الإنتهاء من تخطيط الشارع وتركيب بلدورات جديدة مطابقة للمواصفات، وتقسيمه إلى 3 حارات، للقضاء على التكدس المرورى، مع إضافة جزيرة وسطى يضاف لها لسان مرورى بطول حوالى 300م، بإتجاة شارع السواقى لمنع قائدى المركبات من السير فى الإتجاة المعاكس.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يشرف علي العمل علي مدار الساعة المهندس نشأت عدلى مساعد رئيس المدينة للشئون الهندسية والميدانية، ورجال المجلس والعمال الذي يقومون بدور كبير في رفع كفاءة الشوارع الكبري بالمحافظة، مؤكداً علي أن التقسيم في شارع صلاح سالم الشرقي تم عبر تشكيل لجنة بالإشتراك مع المرور وإدارة الشبكات تحت إشراف المهندس أسعد مصطفى، مدير عام مديرية الطرق والنقل ومسئول المشروعات بالمحافظة، حيث تضمن حارة دخول اجباري من الناحية الشرقية، للمتجة من كوبرى أبو الجود إلى مزلقان القراريش والعبور إلى غرب السكة الحديد ، وحارتين مروريتين واحدة في اتجاه الذهاب إلى شارع السواقى ومنطقة شرق السكة ، والأخرى في الاتجاه المعاكس.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه جارى إستكمال أعمال رفع كفاءة وتجميل الشارع وتم تنفيذ الأعمال بنسبة حوالى 50% ، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من كافة الأعمال طبقاً للجداول الزمنية الموضوعة.