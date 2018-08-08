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رئيس جامعة بنها يكرم لاعبين عالميين من طلبة تربية رياضية بنها

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:40 ص
رئيس جامعة بنها يكرم لاعبين عالميين من طلبة تربية رياضية بنها جانب من التكريم
القليوبية إبراهيم سالم
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استقبل الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، في مكتبه الطالبان بكلية التربية الرياضية محمود جمال مبروك ومحمد ايهاب الطوخي، حيث قام بتكريمهما لحصول الأول علي المركز الأول علي العالم في رياضة الكيك بوكس والمركز الأول ببطولة أسيا المفتوحة والمركز الأول افريقياً، بينما حصل الطالب الثاني علي المركز الأول عالمياً في بطولة الكونغوفو والكيك بوكس ولحصوله علي المركز الأول في بطولة الجمهورية للملاكمة والمركز الأول في بطولة منتخب الجامعات المصرية.

وقال القاضي، إننا فخورون بمثل هذه النماذج من أبناء جامعة بنها، وقدم لهم التحية، مؤكدا أن الجامعة ستدعمهما في كافة البطولات القادمة، مشيرا إلى أن الجامعة تولي أهمية كبيرة للأنشطة الطلابية سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو رياضية.

وأضاف "القاضى"، أن ممارسة الرياضة تخلق شباباً واعياً مستنيراً منتجاً يعمل لصالح وطنه ويرفع أسم بلاده عالياً في العالم

ومن جانبه أكد الدكتور حسين دري أباظة، عميد كليه التربية الرياضية، أن الكلية تزخر بالعديد من النماذج المشرفة وهم حاصلين علي بطولات عالمية وإفريقية وعربية، وأن أبناء الجامعة يساهمون في رفع اسم مصر في مختلف المحافل الرياضية في الداخل والخارج.

 

 

 


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