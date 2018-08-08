رئيس جامعة المنوفية يستدعى جميع فرق الطوارئ للتعامل مع حادث الطريق الإقليمى

المنوفية - محمود شاكر

استدعى الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة جميع أطباء الجراحة والعظام وأعلن حالة الاستعداد القصوى بالمستشفى، وتوجه فور علمه بالحادث لتفقد المصابين والتأكد من تواجد كافة الأطباء والتمريض، وتوفير كافة الإحتياجات، ووذلك إثر حادث التصادم على الطريق الإقليمى الجديد بمحافظة المنوفية والذى أدى إلى إصابة 24 فردًا فى حالة خطيرة، وتم نقل 6 حالات منهم لمستشفى الطوارئ بجامعة المنوفية.

وأوضح الخولى أنه وجد ثلاث حالات داخل العمليات، تم التعامل معها جراحيا ومتابعتها، وباقى الحالات فى غرف الأشعة وتحت الملاحظة ونقل الدم لتجهيزهم لدخول العمليات، حيث تنوعت الإصابات بين نزيف بالبطن وتهتك بالطحال والكلى وكسور فى الحوض وعظمة الفخذ ونزيف بالمخ وحالة تهتك بالذراع الأيمن وتم عمل بتر لها.

وأشاد رئيس الجامعة بإدارة الكلية والمستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية والدكتور علاء السيسى رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية ومديرى المستشفيات على تواجدهم وحسن التعامل مع الأزمة.

كما أشاد الخولى بتواجد كافة الأطباء ومجهودات الدكتور طاهر عبد الستار رئيس قسم العظام وتواجده داخل كشك العظام بالطوارئ واستدعائه المدرسين والمدرسين المساعدين ومعهم نواب القسم وتم التعامل مع الأزمة بنجاح.

وتابع الخولى تواجد أعضاء هيئة التدريس بقسم الجراحة العامة الدكتور علاء السيسى والدكتور تامر فخرى والدكتور محمود حجاج والدكتور عبد المنعم فريد والدكتور محمد حامد ومعهم المدرسين المساعدين والأطباء المقيمين على تواجدهم جميعا والعمل داخل 3 غرف عمليات على التوازى لإنقاذ المصابين، بالإضافة إلى طاقم عمليات الجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب، وفريق أطباء الطوارئ والتمريض وبنك الدم الذى نجح فى توفير كميات هائلة من رصيد البنك.