رئيس جامعة الإسكندرية يبحث سبل توطيد التعاون مع جامعة نيوجيرسى للتكنولوجيا

الإسكندرية - هناء أبو العز

زار الدكتور عصام الكردى ، رئيس جامعة الإسكندرية، جامعة نيوجيرسى للتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، لبحث سبل توطيد التعاون بين الجامعتين، على هامش زيارته للولايات المتحدة الأمريكية.



وقال "الكردي"، إن اللقاء تناول بحث سبل تفعيل التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة نيوجيرسى للتكنولوجيا في البرامج التخصصية المشتركة مع جامعة أوشن، وغيرها من البرامج التي يتم تدريسها بجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى مناقشة الفرص المتاحة لطلاب الجامعة؛ لاستكمال دراستهم بالولايات المتحدة الأمريكية سواء في مرحلة البكالوريوس أو في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.



من جانبه أبدى الدكتور فادى ديك الرئيس الأكاديمي للجامعة، استعداد جامعة نيوجيرسى للتعاون الكامل مع جامعة الإسكندرية، وتوفير كل التسهيلات لطلابها في كل المراحل الجامعية بما يعود بالمصلحة على طلاب جامعة الإسكندرية، من خلال تدريس برامج تتسم بالمرونة، فيما يتعلق بفترة بقاء الطالب في جامعة نيوجيرسى للحصول على الدرجة العلمية لتقليل المصروفات الدراسية.



حضر اللقاء الدكتور لائق عبد الملك مسئول البرامج الدولية والاستاذ بكلية الهندسة بجامعة نيوجيرسى للتكنولوجيا، ورافق "الكردي" خلال الزيارة كل من الدكتور جون لارسون رئيس جامعة أوشن كونتى بولاية نيوجيرسي، والدكتورة مايسة أبو يوسف هيوارد مساعد نائب رئيس جامعة أوشن للشئون الدولية، وكان في استقبالهم الدكتور جول بلوم، رئيس جامعة نيوجيرسى للتكنولوجيا والدكتور فادى ديك الرئيس الأكاديمي للجامعة.