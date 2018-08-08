رئيس بتسوانا يزور الصين الشهر المقبل لحضور منتدى التعاون الصيني-الأفريقي

بكين (أ ش أ)

صرح المتحدث باسم الحكومة فى بتسوانا "جيف راماسى" أن الرئيس "موكجويتسى ماسيسى" سيزور الصين الشهر المقبل لحضور منتدى التعاون الصينى - الأفريقى المقرر انعقاده فى العاصمة "بكين".

وقال راماسى – فى تصريح عبر الهاتف لوسائل إعلام صينية نشرتها اليوم - إن الرئيس البتسوانى تعهد بتعزيز الصداقة البوتسوانية والتعاون مع الصين على الأساس الثنائى ومتعدد الأطراف.

وأضاف راماسى أن الرئيس ماسيسى سيكون أول رئيس بوتسوانى فى السلطة يزور الصين رسميا منذ 12 عاما، مشيرا إلى أنه منذ توليه مهام منصبه أول أبريل الماضى كخامس رئيس للبلاد، وضع ماسيسى على رأس أولويات مسار سياسته الخارجية، تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما مع الصين.