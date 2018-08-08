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رئيس الوزراء يفتتح فعاليات اجتماعات مجلس محافظى البنوك الأفارقة بشرم الشيخ

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:21 ص
رئيس الوزراء يفتتح فعاليات اجتماعات مجلس محافظى البنوك الأفارقة بشرم الشيخ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتب ــ محسن البديوى
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افتتح، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الندوة السنوية لمجلس المحافظين، والتى تعد واحدة من أهم الأحداث الاقتصادية والمصرفية على مستوى القارة الإفريقية، نظراً لمستوى التمثيل الرفيع بحضور محافظى البنوك المركزية الأعضاء، ومشاركة كبرى المؤسسات الدولية والإقليمية مثل مفوضية الاتحاد الإفريقى وصندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك الاحتياطى الفيدرالى نيويورك، والبنك المركزى الأوروبى، والكوميسا، وغيرها.

 

وفى هذا الصدد، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى كلمته، إن البنوك المركزية تتحمل أعباء عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية المصرية تحسنت بسبب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

 

ويستضيف البنك المركزى المصرى، وللمرة الأولى فى مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

ويأتى عقد الاجتماعات فى مصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وجميع الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.

 


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