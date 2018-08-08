رئيس الوزراء يصل من شرم الشيخ عقب مشاركته بمؤتمر البنوك الإفريقية

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قادما من مدينة شرم الشيخ عقب مشاركته بمؤتمر البنوك الافريقية المنعقد بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى تنظمه وزارتا الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والبنك المركزى فى دورتها الواحدة والأربعين، فى الفترة من 5 إلى 9 أغسطس الجارى.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمام الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، أن الإجراءات الإصلاحية فى مصر مثل تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة الدعم وزيادة المعاشات والأجور، ساهمت فى دعم مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع إلى أكثر من 44 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضى، وارتفع معدل النمو إلى 5.2% فى النصف الأول من العام الحالى.