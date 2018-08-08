رئيس الوزراء: حريصون على المساهمة بقوة فى دفع عملية التنمية بالقارة الإفريقية

كتب محسن البديوى

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حرص مصر على المساهمة بقوة فى دفع عملية التنمية بالقارة الإفريقية.

وقال فى كلمته خلال أعمال الندوة السنوية لمجلس محافظى البنوك المركزية بالقارة الإفريقية، إن مصر وقعت على اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية بما يساعد على تنمية التعاون فى القارة السمراء، وزيادة آفاق التعاون الاقتصادى.

ويستضيف البنك المركزى المصرى، وللمرة الأولى فى مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.