رؤساء تحرير الصحف يوصون برفع أسعار بيع العدد الورقى ابتداء من أول سبتمبر

كتب محمد السيد - تصوير كريم عبد العزيز

أوصى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الصحف، خلال اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة مع رؤساء التحرير، بدراسة رفع أسعار بيع الصحف ابتداء من أول سبتمبر القادم، نظرا لزيادة تكلفة الانتاج.

وجاءت التوصية بزيادة العدد اليوم للصحف القومية لـ 3 جنيهات والإسبوعى لـ4 جنيهات وأن يترك أمر رفع أسعار بيع الصحف الخاصة والحزبية لها وفقا لأوضاعها المالية.

ووافق المجتمعون على تشكيل لجنة للتفاوض مع وزير المالية للحصول على دعم للورق وتشكيل لجنة من المؤسسات القومية من الأهرام والأخبار والجمهورية للنظر فى إعادة سياسة التوزيع.