دواوين الوزارات × 24 ساعة.. النقل: خطة لإنشاء مناطق لوجيستية لخدمة التجارة

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزارة الصحة: وفاة ثالث حاج مصرى بالسعودية نتيجة توقف فى عضلة القلب

وزارة التموين:

تعرف على تيسيرات "التموين" لإضافة المواليد على البطاقات فى 6 معلومات

وزارة التضامن الاجتماعى:

التضامن تقدم كشف حساب لمبادرة "بينا مصر بكرة أحلى"

وزارة التربية والتعليم:

لطلاب المرحلة الثالثة.. حتى لا تتعرض للنصب هذه المعاهد الخاصة المعتمدة

التعليم تعلن امتحانات الدبلومات الفنية دور ثانى بلا أخطاء فى الصياغة الفنية

وزارة الإسكان:

​فيديو.. تعرف على الماكينة الحديثة لقياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية

وزارة الأوقاف:

وزير الأوقاف يفتتح معسكر الواعظات بالإسكندرية الجمعة القادمة

وزارة النقل:

وزير النقل: خطة شاملة لإنشاء موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة التجارة

وزارة الزراعة:

الزراعة تختتم أنشطة المرحلة الأولى لمشروع تطوير الرى الحقلى

وزارة التعليم العالى:

وزير التعليم العالى يعلن صدور قرار جمهورى بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية بمصر

وزارة الكهرباء:

الكهرباء: تحصيل فواتير استهلاك شهر يوليو بالزيادات الجديدة

وزارة القوى العاملة:

صور.. وزير القوى العاملة يودع الفوج الثالث من عمالة موسم الحج

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:

رئيس الوزراء يوافق على مد إجازات المصريين بالخارج المعينين بشركات تتبع الإسكان.. صور