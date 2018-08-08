دراسة أمريكية تؤكد الطبيبات يمكنهن إنقاذ الحياة أفضل من الأطباء

كتب: محمد الأحمدى

توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن المرضى الذين يعانون من نوبة قلبية يجب أن يتفحصهن طبيبة جراحة، لأنه ربما ينقذ حياتهم، بسبب تفكير النساء الذى يميل دائما إلى التدقيق فى الأمور.

وبحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية، فإنه وفقا لمراجعة ما يقرب من 582 ألف حالة إصابة بالنوبات القلبية على مدى 19 عاما فى ولاية فلوريدا الأمريكية، والتى أكدت على نظرية طويلة الأمد أن الجراحات يقدمن عوائد أفضل للمرضى من جنسهن.

ويعتقد الباحثون أن السبب هو أن الجراحات يفكرن أكثر فى الأمور خارج الصندوق، للعثور على حلول للمرضى الذين لا يبدو أنهم يعانون من الأعراض الأكثر وضوحا، وهو أمر يحدث غالبا مع النساء.

فى حين أن الرجال عادة ما تظهر آلام فى الصدر وآلام الذراع، غالبا ما تظهر النساء أعراض أقل وضوحا، ولكن فى الوقت الذى يتعلم فيه جميع طلاب الطب هذا، فمن الأرجح أن تفكر الإناث فى ذلك فى غرفة الطوارئ بشكل أفضل.

أما الأطباء الذكور، من ناحية أخرى، يميلون فقط إلى البحث عن الأعراض الكلاسيكية التى تؤثر على الرجال.

وقال البروفيسور سيث كارناهان من جامعة واشنطن فى سانت لويس: "لديك خبراء مدربين تدريبا عاليا مع الحياة أو الموت على الخط، ومع ذلك يبدو أن العلاقة بين الجنسين بين الطبيب والمريض مسألة مهمة".

وتابع: "عملنا يؤكد البحوث السابقة التى تبين أن الطبيبات تميل إلى إظهار نتائج أفضل للمرضى من الأطباء".