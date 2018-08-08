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داعشى لـ"قضاء العراق": القطرى خالد سليمان يمول التنظيم بمليون دولار شهريا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:03 م
داعشى لـ"قضاء العراق": القطرى خالد سليمان يمول التنظيم بمليون دولار شهريا تميم بن حمد وتمويل داعش
كتب : أحمد جمعة
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اعترف الإرهابى فى تنظيم داعش أبو منصور المغربى، أن قطر قدمت دعم كبير للجماعات الإرهابية فى سوريا، مؤكدا أنه تواصل مع جهات خارجية منها قطرية للحصول على التمويل المالى للتنظيم، موضحا أنه تواصل مع الشيخ خالد سليمان وهو قطرى كان يحمل لتنظيم داعش شهريا مليون دولار، بالإضافة إلى جهات إسرائيلية كانت هى الأخرى تقوم بإرسال الأموال للمقاتلين وكذلك معالجة جرحى مقاتلى تنظيم داعش داخل إسرائيل.

 

من جانبه أكد قاضى التحقيق المختص بقضايا الإرهاب فى استئناف بغداد الرصافة أن العمليات العسكرية المشتركة العراقية نجحت وبعملية نوعية بعد متابعة طويلة من إلقاء القبض على "عصام المغربى" وهو أحد أبرز المطلوبين، وأضاف أن التحقيقات ما زالت جارية مع "المغربى" وستدفع إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون العراقى.

 

وقال الإرهابى المغربى فى اعترافاته للقضاء العراقى – حصل اليوم السابع على نسخة منها – أن عمله تضمن الرد على الاتصالات الهاتفية والإلكترونية بوسائل اتصالات الفيديو وغيرها على القادمين من مختلف البلدان إلى تركيا بغية مساعدتهم للدخول إلى الأراضى السورية، وذلك عبر تزويدهم بأرقام هواتف الناقلين الذين يتكفلون بإيصالهم عبر مراحل إلى المناطق التى يسيطر عليها تنظيم داعش، موضحا أنه كان يتلقى يوميا عشرات الاتصالات لأنه أتقن أكثر من لغة.


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