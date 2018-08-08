خفر السواحل الإسبانى ينقذ 458 مهاجراً

مدريد (أ ف ب)

أعلن خفر السواحل الإسبان أنهم أنقذوا الثلاثاء 458 مهاجرًا حاولوا الوصول إلى إسبانيا عبر البحر انطلاقًا من المغرب.

وأصبحت إسبانيا هذا العام البوابة الأولى لدخول المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، فيما تُغلق إيطاليا موانئها أمامهم.

وقال خفر السواحل الإسبان على تويتر إنّ المهاجرين الـ458 وبينهم 13 طفلا عثر عليهم على متن 9 قوارب فى مضيق جبل طارق وبحر البوران.

ووصل أكثر من 23 ألف مهاجر منذ يناير عن طريق البحر إلى إسبانيا، أى أكثر من السنة الماضية بكاملها، وفق أحدث حصيلة للمنظمة الدولية للهجرة.