خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة 1300 حاج وحاجة من 90 دولة

الرياض أ ش أ

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، أمراً باستضافة 1300 حاج وحاجة من مختلف دول العالم لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذى تشرف عليه سنويا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن أمر الملك سلمان يجسد الرسالة التى تحملها المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين والمقدسات الإسلامية التى يفد إليها المسلمون على مدار العام، وهذه الرسالة ليست مقتصرة على وقت الحج، بل ممتدة للتواصل مع المسلمين وتوحيدهم والوقوف معهم ومع قضاياهم أينما كانوا.

وأوضح آل الشيخ، أن المستضافين ينتمون إلى (90) دولة من قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، مشيرا إلى أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين يبرز المكانة المرموقة والرائدة التى تحتلها المملكة على صعيد العالم الإسلامى بصفتها قبلة المسلمين، حيث تسخر كل إمكاناتها لخدمة الإسلام والمسلمين.

وأشار إلى أن إجمالى من استفادوا من هذا البرنامج منذ بدايته عام 1417هـ، حتى موسم الحج الماضى وصل إلى 43 ألفا و547 حاجا وحاجة من مختلف دول العالم، موضحا أن ما يميز البرنامج أنه يحقق حلم مسلمين كُثر من دول أخرى لم يشملهم البرنامج فى سنوات سابقة.