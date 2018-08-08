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حى ثانى الزقازيق يقرر تشغيل وردية رابعة للقضاء على أزمة القمامة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:00 ص
حى ثانى الزقازيق يقرر تشغيل وردية رابعة للقضاء على أزمة القمامة القمامة
الشرقية – إيمان مهنى
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قال العميد أحمد الهوارى رئيس حى ثانى الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنه قرر تشغيل وردية رابعة لرفع القمامة من نطاق الحى والحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة.

وأوضح رئيس الحى لـ"اليوم السابع"، أن الوردية تبدأ من 12 ليلا حتى الخامسة فجرا، بإشراف مباشر لمساعد رئيس الحى أحمد جابر، لرفع المخلفات والقضاء على مشكلة النباشين وقطعان الماشية التى تتغذى على القمامة، مشيرا أنه جارى تشغيل الجمع المنزلى بواسطة عمال تحسين البيئة وبمعدات حى ثان، وسيتم تحفيزهم مادياً.

يذكر أن مدينة الزقازيق وبالأخص حى القومية يعانون من انتشار القمامة بشكل يشوه المظهر الجمالى للمدينة، فضلا عن انتشار الروائح الكريهة بسبب تراكمها للأيام طويلة.


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