حى المنتزة بالإسكندرية ينظم قافلة خدمية لأهالى عزبة حوض 13

نظم حى المنتزه بالإسكندرية قافلة خدمية وذلك بناءً على توجيهات كلا من اللواء عادل سلامة رئيس حى ثان المنتزه و مدير مركز معلومات التنمية المحلية بالحى، حيث تم تقديم الخدمات اللازمة لأهالى ريف المنتزه ثان حيث تم تنظيم القافلة لخدمة أهالى عزبة حوض 13 بمشاركة عدد من الجهات المختصة اشتملت فعاليات القافلة على تقديم خدمة الكشف الطبى فى تخصصات الأمراض الباطنة، والأطفال، وأمراض النساء وذلك من خلال الطبيبة المتفرغة المتميزة د.مها محمد كامل و الأطباء ممثلى إدارة تنظيم الأسرة بالمنتزه.

وقد تم إجراء الكشف الطبى على 110 حالات لأطفال، عدد 230 حالة أمراض باطنة إلى جانب قيام إدارة تنظيم الأسرة بعمل 45 كشف أمراض نساء، عدد 21 كشف تنظيم أسرة، وتقديم المشورة لعدد 21 سيدة، عمل سونار لعدد 10 سيدات.، إلى جانب تقديم الأدوية المجانية للحالات من خلال الدعم الدوائى المقدم للقافلة من قبل شركة فاركو للأدوية.

وفيما يخص رعاية الحيوانات لمناهضة انتشار الأوبئة كانت هناك مشاركة متميزة للطبيبة المتميزة مدير إدارة المعمورة البيطرية حيث تم تقديم المشورة الخاصة بتربية الحيوانات الى جانب اجراء كشوف بيطرية على (250 دواجن، 110 بط، 50 حمام، 175 ارانب، 15 ماعز، 11 خروف، 1 بقرة، 1 جاموسة، 1 حصان 3 حمار)، كما تم أيضا تقديم عينات من الأدوية البيطرية المجانية من خلال الدعم الدوائى المقدم من شركة الدكتور جمال أبو الطيب فى مجال الأدوية البيطرية.

وفى ضوء الاهتمام بتفعيل شعار " مصر خالية من فيروس سي" تم الإستعانة بسيارة التحاليل المتنقلة الخاصة بشركة فاركو وذلك لإجراء الفحوصات الخاصة بالكشف المبكر عن فيروس سى حيث تم إجراء الفحوصات لعدد 134 حالة من الأهالى كان من بينهم عدد 7 حالات إيجابية مصابة بالفيروس (من بينهم ثلاث حالات علاج سابق) وتم توجيههم لعمل اللازم.

وحرصا من مركز معلومات التنمية المحلية بأهمية التوعية باستخراج بطاقات الرقم القومى فقد قام باحثى المركز بإشراف مسئولة ملف بطاقات الرقم القومى بالمركز بحصر أسماء السيدات الراغبات فى استخراج بطاقات الرقم القومى واللاتى بلغ عددهن 30 سيدة من أهالى العزبة.

وسعيا نحو توفير كافة السلع والمنتجات الغذائية كانت هناك مشاركة متميزة من خلال كلا من شركة الإسكندرية للمجمعات الإستهلاكية وذلك من خلال منفذ متحرك متاح به كافة السلع الغذائية ( لحوم، سكر، زيت، شاى، مكرونة، وغيرها) بأسعار مخفضة .

بالإضافة إلى مشاركة شركة إدفينا للأغذية المحفوظة تشتمل على (مربات، عصائر، مخللات، صلصة، ومنتجات أخري) وذلك من خلال منفذ بيع متحرك حيث تم طرح المنتجات بسعر المعرض.

وعن مشاركة الإدارة العامة للتجارة الداخلية فقد تمثلت فى تواجد منفذ متحرك اشتمل على أسطوانات البوتاجاز بسعر 55 جنيها للأسطوانة الواحدة .

تجدر الإشارة إلى التأكيد على ضرورة المشاركة فى فصول محو الأمية التى ينظمها المركز بالتعاون مع ادارة محو الأمية وتعليم الكبار بالمنتزه لتفعيل شعار " المنتزه بلا أمية ".

ومع نهاية فعاليات القافلة قاما مدير التنمية الريفية بمعاونة مدير مركز معلومات التنمية المحلية بتوزيع عبوات الحبوب السامة (سم فئران) على الأهالى لمكافحة القوارض بالعزبة.

وأقيمت فعاليات القافلة وسط إقبال ملحوظ من أهالى العزبة بحضور مدير مركز معلومات التنمية المحلية، مدير التنمية الريفية، مسئولة ملف بطاقات الرقم القومى بالمركز، باحثى المركز.