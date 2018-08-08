حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمركز ومدينة أبوتيج بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

شنت رئاسة مجلس ومدينة أبوتيج حملة مكبرة على المحال التجارية بشوارع مركز أبوتيج ، لإزالة الإشغالات والخيام لعودة النظام وتسيير حركة المرور بشوارع المدينة.

وقال المحاسب حسين كشك رئيس مركز ومدينة ابوتيج، إن هذه الحملة لعودة النظام إلى الشارع الابوتيجي، والحفاظ على حقوق المواطنين في حرية السير والسيولة المرورية للمركبات ومنع التكدسات وتنفيذ القانون.

وأضاف كشك أن الحملات ستستمر على نطاق المدينة بأكملها حتى عودة المظهر اللائق للمدينة والشكل التي تستحقه مطالبا كل شاغلى الطرقات وشوارع المدينة برفع أى مخالفات وإشغالات وإلا سيعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية.