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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:40 م
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حملة مكبرة على بحيرة البرلس لإزالة التعديات وضبط المخالفين

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:13 م
حملة مكبرة على بحيرة البرلس لإزالة التعديات وضبط المخالفين جانب من الحملة الأمنية وإزالة التعديات على بحيرة البرلس
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مكبرة لمديرية أمن كفر الشيخ، من إزالة التعديات على بحيرة البرلس  بالجهة المطلة على قرى مركز سيدى سالم، بإشراف اللواء فريد مصطفى، مدير الأمن، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ.

 

أسفرت الحملة عن ضبط 8 مراكب خشبية بدون ترخيص، على كل مركب 2000 متر غزل مخالف، وضبط 11ماكينات " كيبوتا" معدلة برفاص تستخدم فى الصيد المخالف،وضبط 3 مراكب خشبية بدون ترخيص، و2 ميزان حديدى مخالف لقانون الصيد، بالإضافة إلى إزالة 470 علبة غزل دوره مخالف بطول 47 ألف متر، وإزالة 430 جوبية زريعة مخالفة، و220 غريزة خشبية بدون ترخيص.

 

كما أسفرت الحملة عن ضبط 123 قضية غزل دورة مخالف بطول 12300 متر، وضبط 113 قضية جوابى زريعة مخالفة، وضبط مركبين خشبيين كبير الحجم بدون ترخيص وعليهما ماكينتين "كيبوتا" معدلتين برفاص تستخدم في الصيد المخالف وعليهم 90 بوكسة سمك صغير الحجم، وتم إلقائهم في مياه البحيرة خشية نفوقهم، وعلى كل مركب 4000 متر غزل مخالف، كما ضبطت الحملة 70 قضية في مجال حماية البيئة من التلوث، وإلقاء مخلفات بالشارع العام وفتح صرف صحى فى المجرى المائي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.


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