حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 6 قرارات إزالة لتعديات بزمام النيل فى القرنة

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت إدارة حماية وتطوير نهر النيال بالأقصر حملاتها لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وذلك طبقاً لتوجيهات المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا، وتحت إشراف المهندس محمد سعد الدين المدير العام.

وأسفرت الحملات عن تنفيذ (6) قرارات إزالة بناحية القرنة ومركز الأقصر بزمام تفتيش نيل الأقصر، عبارة عن 3 مبانى بمسطح 119م2 ، و(3) أخرى بمسطح 50م2، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم تجاه المخالفات.