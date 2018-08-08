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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:45 م
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حكومة الوفاق الليبية تستهجن "تجرؤ" كندا على التدخل فى شؤون السعودية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:41 م
حكومة الوفاق الليبية تستهجن "تجرؤ" كندا على التدخل فى شؤون السعودية فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبى
طرابلس /أ ش أ/
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استهجنت وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، ما وصفته بـ"تجرؤ" بعض الدول وتدخلها فى الشؤون الداخلية لدول أخرى، فى إشارة للأزمة الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وكندا.

وذكرت الوزارة - فى بيان نقله موقع بوابة الوسط الليبية - أن ليبيا من الدول التى اكتوت من مثل هذه الإجراءات والسياسات والممارسات والتصريحات، التى من شأنها المساس بسيادة واستقرار الدول، مؤكدة وقوفها إلى جانب السعودية فيما تعرضت له مؤخرا من تدخلات فى شؤونها الداخلية، داعية إلى تسوية هذه الخلافات بالطرق الودية.

 


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