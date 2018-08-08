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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:18 م
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حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى الحشيش بالبساتين

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:44 م
حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى الحشيش بالبساتين حشيش،ارشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار فى مخدر الحشيش.
 
كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد قيام "ا.ع" 22 سنة عاطل، بالاتجار فى مخدر الحشيش بدائرة القسم.
وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات وأمكن بإعداد الأكمنة اللازمة ضبطه وعثر بحوزته على 16 لفافة حشيش متوسطة الحجم وهاتفى محمول ومبلغ مالى 500 جنيه.
 
وبمواجهته اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، تحرر محضر بالواقعة حمل رقم17132 لسنة 2018 وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.
 
 
 

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