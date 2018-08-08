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حبس ربة منزل وشقيقها قتلا الزوج بسبب خلافات أسرية بالصف

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:00 ص
حبس ربة منزل وشقيقها قتلا الزوج بسبب خلافات أسرية بالصف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس ربة منزل وشقيقها المتهمين بقتل زوج الأولى؛ بسبب خلافات أسرية بالصف، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعدما وجهت لهم تهمة القتل العمد.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المجنى عليه وزوجته، دفعتها للاستعانة بشقيقها والذى حضر إلى منزلهم بمنطقة الصف وتشاجر مع المجنى عليه، وسدد له طعنة نافذة بالرقبة بــ"سكين"، أسفرت عن إصابته بجرح غائر أسفر عن قطع أحدى العروق، وهو ما أدى إلى نزيفه كميات ضخمة من الدماء، خاصة وأنه اخذ المسافة من منزله إلى مستشفى الأندلس بالصف سيرًا على الأقدام، حتى سقط فى الطريق متوفيًا.

تلقى مركز شرطة الصف بلاغا يفيد مقتل عامل نتيجة إصابته بجرح نافذ داخل مسكنه، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وزوجته "ربة منزل" بسبب خلافات زوجية، مما دفعها للاستعانة بشقيقها للتشاجر معه، حيث سدد له شقيق الزوجة طعنة نافذة مما أسفر عن مفارقته الحياة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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