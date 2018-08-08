حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدقيق المدعم بالقليوبية

قررت نيابة القناطر الخيرية، حبس 8 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص في الاستيلاء على الدقيق المدعم والمخصص للمخابز البلدي، وتم ضبطهم بـ87 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه وترويجه فى السوق السوداء. . كانت قد وردت معلومات سرية تفيد قيام مجموعة من أصحاب المخابز ببؤرة عزبة مهدي التابعة لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية، بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية، وترويجها بالسوق السوداء. كانت قد وردت معلومات سرية تفيد قيام مجموعة من أصحاب المخابز ببؤرة عزبة مهدي التابعة لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية، بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية، وترويجها بالسوق السوداء.



تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وقامت حملة مكبرة استهدفت العزبة والتى تعد إحدى البؤر الإجرامية فى القناطر الخيرية، وتم ضبط افراد التشكيل وهم "ربيع. س" 45 عاما، و"معوض. ح" 50عاما، و"سمير.ا" 45 عاما، و"حسين.ا" 38 سنة، و"محمد.ن" 35 سنة، و"قناوي.س" 38 سنة، و"خالد. م" 58 سنة، و"فرج.ح" 33 سنة، وتم ضبط 87 طن دقيق مدعم قبل ترويجها للسوق السوداء بداخل 9 مخازن، و4 سيارات تستخدم في نقل الدقيق المدعم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأحيل المتهمون للنيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.