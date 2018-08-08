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حازم الببلاوى: "تجربة مصر الاقتصادية ناجحة.. والنقد لم يفرض برنامج الإصلاح"

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:38 م
حازم الببلاوى: "تجربة مصر الاقتصادية ناجحة.. والنقد لم يفرض برنامج الإصلاح" حازم الببلاوى
كتب سمير حسنى
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قال الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى ورئيس وزراء مصر الأسبق، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى كان تجربة ناجحة أثبتت أن مصر جادة فى الإصلاح.

وكشف المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، والذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، ويذاع على قناة المحور، عن أن جميع أعضاء مجلس إدارة الصندوق أيد بشدة ما تم اتخاذه من قرارات إصلاحية فى مصر، مشددا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى لم يفرضه صندوق النقد على مصر.

 

وحول التخوف من الاقتراض، قال "الببلاوى"، القروض تقيم بطريقة استخدامها وليس بحجمها، ومنحها لمصر يعنى أنها محل ثقة للدول المانحة، متابعا" الدين ليس سيئا وليس جيدا، وإذا تم استخدامه فهو جيد، فالعبرة ليست بالاستدانة وأكبر مقترض فى العالم هو الولايات المتحدة".

 

وتابع "الببلاوى"، مصر دخلت فى عصر من المديونية منذ عهد الخديوى إسماعيل، ولكن أصبح لدينا فائض بعد الحرب العالمية الثانية، ثم اقترضت عند بناء السد العالى لأول مرة، ولكن بناء السد العالى كان أفضل من عدم الاقتراض".

 

وفيما يتعلق بالسياسات الجاذبة للاستثمار، علق بالقول: "لا ينبغى عمل مشروعات كبيرة إلا بعد إعطاء أكبر قدر من المعلومات عن هذه المشروعات، والشعب من حقه أن يعرف تفاصيل المشروعات الكبرى وتمويلها، مشيرا إلى أن المشروعات الكبرى التى تنفذها مصر مفيدة ولكن حجم المعلومات عن هذه المشاريع غير كاف".


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صندوق النقد الدولى

الخديوى اسماعيل

السد العالى




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