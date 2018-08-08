جيش الاحتلال الإسرائيلى: استهداف المستوطنات المحاذية لغزة بـ36 قذيفة صاروخية

كتب : أحمد جمعة

قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 36 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الاحتلال الإسرائيلى المحاذية للقطاع.

كانت طائرات الاحتلال الإسرائيلى قد شنت عدداً من الغارات الجوية، مساء اليوم الأربعاء، على عدة أهداف فى مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وقالت مصادر إعلامية فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلى قصفت موقعاً للمقاومة فى منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، كما استهدفت أرضاً زراعية بالقرب من بوابة صلاح الدين فى رفح جنوب القطاع، فيما لا تزال الغارات مستمرة.



الاحتلال الاسرائيلى يشن غارات



غارات اسرائيلية على قطاع غزة



غارات الاحتلال