جوتيريس يلتقى بالناجين من القصف النووى على مدينة "ناجازاكى" اليابانية

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التقى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم الأربعاء بالناجين من القصف النووى على مدينة نجازاكى اليابانية بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الـ73 للهجوم .

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه)، أنه من المقرر أن يحضر جوتيريس غدا الخميس مراسم إحياء الذكرى السنوية للهجوم بالمدينة، لافتة إلى أن تلك هى المرة الأولى التى يحضر فيها أمين عام الأمم المتحدة الحفل.

وتابعت الشبكة أن جوتيريس استمع إلى كلمات ممثلى رابطات الناجين وتعهد أن يبذل قصارى جهده للوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

يشار إلى أن مدينة "هيروشيما" أحيت الذكرى الـ73 للقصف أول من أمس الاثنين بحضور حوالى 50 ألف شخص من بينهم ممثلون من 85 دولة. وتفصل ثلاثة أيام فقط بين الهجومين اللذين شنتهما الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية الحرب العالمية الثانية واستهدف الأول مدينة هيروشيما وقتل 140 ألف شخص فيما استهدف الثانى مدينة ناجازاكى ليقتل 74 ألف شخص.