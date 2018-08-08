video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جوتيريس يلتقى بالناجين من القصف النووى على مدينة "ناجازاكى" اليابانية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:23 م
جوتيريس يلتقى بالناجين من القصف النووى على مدينة "ناجازاكى" اليابانية جوتيريس
أ ش أ
إضافة تعليق

التقى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم الأربعاء بالناجين من القصف النووى على مدينة نجازاكى اليابانية بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الـ73 للهجوم .

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن اتش كيه)، أنه من المقرر أن يحضر جوتيريس غدا الخميس مراسم إحياء الذكرى السنوية للهجوم بالمدينة، لافتة إلى أن تلك هى المرة الأولى التى يحضر فيها أمين عام الأمم المتحدة الحفل.

وتابعت الشبكة أن جوتيريس استمع إلى كلمات ممثلى رابطات الناجين وتعهد أن يبذل قصارى جهده للوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.

يشار إلى أن مدينة "هيروشيما" أحيت الذكرى الـ73 للقصف أول من أمس الاثنين بحضور حوالى 50 ألف شخص من بينهم ممثلون من 85 دولة. وتفصل ثلاثة أيام فقط بين الهجومين اللذين شنتهما الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية الحرب العالمية الثانية واستهدف الأول مدينة هيروشيما وقتل 140 ألف شخص فيما استهدف الثانى مدينة ناجازاكى ليقتل 74 ألف شخص.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جوتيريس يطالب قادة زيمبابوى بإيجاد حل للأزمة الانتخابية

جوتيريس يدعو جنوب السودان إلى تطبيق اتفاق تقاسم السلطة سريعاً

جوتيريس يبحث أزمة كوريا الشمالية مع رئيس وزراء اليابان

صور.. أنطونيو جوتيريس يدعو لوقف العنف فى نيكاراجوا واستئناف الحوار

جوتيريس

الأمم المتحدة

ناجازاكى

القصف النووى




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة