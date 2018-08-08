video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

جهود مصرية مع الأشقاء الفلسطينيين للوصول لتفاهمات إجرائية حول المصالحة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:16 م
جهود مصرية مع الأشقاء الفلسطينيين للوصول لتفاهمات إجرائية حول المصالحة عزام الأحمد
كتب محمد الجالى و سمير حسنى
إضافة تعليق
أكد مصدر مصري مسؤول أن القاهرة تواصل جهودها الحثيثة مع الأشقاء الفلسطينيين للوصول إلى تفاهمات حول الإجراءات التنفيذية لعملية المصالحة ورؤية وطنية فلسطينية لتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق تطلعات المواطن الفلسطيني في حياة كريمة. 
وشدد المصدر على التنسيق مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لإقامة مشروعات تنموية لصالح المواطن الفلسطيني وضمان بيئة آمنة تشمل استمرارية التنمية بالأراضي الفلسطينية. 
وأشار المصدر، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه في هذا الإطار قام عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤولها لملف المصالحة، بزيارة إلى القاهرة لمدة يومين اعتبارا من أمس الثلاثاء وحتى اليوم، أجرى خلالها مباحثات إيجابية مع المسؤولين المصريين حول آليات تنفيذ عملية المصالحة.
ولفت المصدر إلى أنه وصل وفد موسع من حركة حماس ضم قيادات من الداخل والخارج إلى القاهرة قادما من غزة لعرض رؤية الحركة تجاه إجراءات تنفيذ المصالحة ونتائج لقاءات القوى والفصائل الفلسطينية بشأن سبل توفير المناخ المناسب لتحسين الأوضاع في القطاع.
 
كما أشار إلى أنه ترتيبا على الأجواء الإيجابية والمسؤولية العالية والروح الوطنية التي سادت الاجتماعات مع وفدي حركتي فتح وحماس، خلال الفترة الماضية سوف تشهد القاهرة على مدى الأسبوع القادم سلسلة من اللقاءات المصرية الفلسطينية والفلسطينية الفلسطينية للوصول إلى إجماع وطني حول كافة القضايا محل النقاش وبما يحقق مصلحة المواطن الفلسطيني.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حركة حماس توافق على هدنة 5 سنوات مع إسرائيل وعقد صفقة تبادل للأسرى

عزام الاحمد

حركة حماس

حركة فتح

المصالحة الفلسطينية

القضية الفلسطينية

اخبار غزة

غزة واسرائيل

اخبار فلسطين




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة