جهود مصرية مع الأشقاء الفلسطينيين للوصول لتفاهمات إجرائية حول المصالحة

أكد مصدر مصري مسؤول أن القاهرة تواصل جهودها الحثيثة مع الأشقاء الفلسطينيين للوصول إلى تفاهمات حول الإجراءات التنفيذية لعملية المصالحة ورؤية وطنية فلسطينية لتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق تطلعات المواطن الفلسطيني في حياة كريمة.

وشدد المصدر على التنسيق مع المجتمع الدولي لتقديم الدعم اللازم لإقامة مشروعات تنموية لصالح المواطن الفلسطيني وضمان بيئة آمنة تشمل استمرارية التنمية بالأراضي الفلسطينية.

وأشار المصدر، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه في هذا الإطار قام عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤولها لملف المصالحة، بزيارة إلى القاهرة لمدة يومين اعتبارا من أمس الثلاثاء وحتى اليوم، أجرى خلالها مباحثات إيجابية مع المسؤولين المصريين حول آليات تنفيذ عملية المصالحة.

ولفت المصدر إلى أنه وصل وفد موسع من حركة حماس ضم قيادات من الداخل والخارج إلى القاهرة قادما من غزة لعرض رؤية الحركة تجاه إجراءات تنفيذ المصالحة ونتائج لقاءات القوى والفصائل الفلسطينية بشأن سبل توفير المناخ المناسب لتحسين الأوضاع في القطاع.

كما أشار إلى أنه ترتيبا على الأجواء الإيجابية والمسؤولية العالية والروح الوطنية التي سادت الاجتماعات مع وفدي حركتي فتح وحماس، خلال الفترة الماضية سوف تشهد القاهرة على مدى الأسبوع القادم سلسلة من اللقاءات المصرية الفلسطينية والفلسطينية الفلسطينية للوصول إلى إجماع وطني حول كافة القضايا محل النقاش وبما يحقق مصلحة المواطن الفلسطيني.