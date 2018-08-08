جهاز حماية المنافسة يدرس شكوى شركتى"Careem" وأسطى ضد "Uber"

كتب – إسلام سعيد

قال جهاز حماية المنافسة، إنه يدرس شكوى قد تقدمت بها شركتى Careem وأسطى ضد شركة Uber بخصوص قيام الأخيرة بممارسات الهدف منها إقصاء المنافسين بالسوق، وسيتم الانتهاء من تلك الشكوى فى أقرب فرصة وإعلان نتائجها.

وأضاف الجهاز، فى بيان له، إن نظيره فى سنغافورة قرر منع اندماج كان مزمعا حدوثه بين شركتى Uber وGrab، وهما شركتين لتقديم خدمة نقل المواطنين عبر التطبيقات المحمولة، وذلك بعد تخوف لجنة المنافسة والمستهلك فى سنغافورة من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق السنغافورية؛ مما يعنى صعوبة دخول منافسين جدد، والذى قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار الخدمة وقلة جودتها المقدمة. كما أعلن جهاز المنافسة بسنغافورة أن كلا الطرفين لم يُخطرا السلطات المختصة بذلك الدمج.

وأشار إلى أنه يتابع جيدًا الممارسات التى تحدث على الساحة الاقتصادية المصرية، وتلك التى تحدث فى الخارج ولها أثرًا على السوق المصرى، وذلك فى إطار دوره الذى نص عليه القانون بإعداد الدراسات اللازمة عن الحالات الضارة التى تؤثر على السوق المصرى.