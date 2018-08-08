جهاز حماية المنافسة يدرس شكوى شركتى "كريم" و"أسطى" ضد أوبر

كتب – إسلام سعيد

قال جهاز حماية المنافسة، إنه يدرس شكوى قد تقدمت بها شركتا كريم Careem وأسطى ضد شركة أوبر Uber بخصوص قيام الأخيرة بممارسات الهدف منها إقصاء المنافسين بالسوق، وسيتم الانتهاء من تلك الشكوى فى أقرب فرصة وإعلان نتائجها.

وأضاف الجهاز، فى بيان له، إن نظيره فى سنغافورة قرر منع اندماج كان مزمعا حدوثه بين شركتى Uber وGrab، وهما شركتين لتقديم خدمة نقل المواطنين عبر التطبيقات المحمولة، وذلك بعد تخوف لجنة المنافسة والمستهلك فى سنغافورة من تأثير ذلك الاندماج على المنافسة الحرة بالسوق السنغافورية؛ مما يعنى صعوبة دخول منافسين جدد، والذى قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار الخدمة وقلة جودتها المقدمة. كما أعلن جهاز المنافسة بسنغافورة أن كلا الطرفين لم يُخطرا السلطات المختصة بذلك الدمج.

وأشار إلى أنه يتابع جيدًا الممارسات التى تحدث على الساحة الاقتصادية المصرية، وتلك التى تحدث فى الخارج ولها أثرًا على السوق المصرى، وذلك فى إطار دوره الذى نص عليه القانون بإعداد الدراسات اللازمة عن الحالات الضارة التى تؤثر على السوق المصرى.

وزاد الحديث عن إجراء مفاوضات ومشاورات بين شركتى النقل أوبر وكريم، للإندماج بالشرق الأوسط، ونشرت وكالة بلومبيرج الأمريكية، أن شركة أوبر تسعى إلى الاستحواذ على أكثر من نصف الشركة بعد دمجها، إن لم يكن شراء كريم بالكامل، وذلك بهدف التغلب على المنافسة المكلفة بين الشركتين.

وكشفت مصادر بجهاز حماية المنافسة، أن الجهاز خاطب كلا من الشركتين لموافاته بكافة البيانات والمستندات المتعلقة بتلك المباحثات، وما إذا كانت ستؤثر على السوق المصرى، لمعرفة مدى تأثيرها على حرية المنافسة فى هذا القطاع.