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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:01 م
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جهاز الاتصالات يكشف أن 90% من مكالمات الإسعاف معاكسات

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:35 م
جهاز الاتصالات يكشف أن 90% من مكالمات الإسعاف معاكسات معاكسات تلفونيه
كتبت: هبة السيد
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قال السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن 90% من المكالمات على الخط الساخن لمرفق الإسعاف هي عبارة عن معاكسات، وذلك فى إطار حديثه عن ضوابط تسجيل خطوط المحمول، حيث يعترض تجار المحمول على قرار قصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية للشركات فقط. 
 
وجاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته شعبة مراكز الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية للمطالبة برفع هامش ربح التجار من 2 إلى 5%. 
 
وانخفض حجم الاشتراكات بشركات المحمول لأكثر من 3 ملايين عميل فى آخر بيانات صادرة عن وزارة الاتصالات، فيما أرجع مسؤولون بشركات المحمول هذا الأمر لاقتصار بيع الخطوط على المنافذ الرسمية.

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