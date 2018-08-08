جمعيات مساعدة المهاجرين بفرنسا تندد بتعديات الشرطة وعنفها ضدهم

كتب: أحمد علوى

نددت عدد من الجمعيات المختصة فى تقديم المساعدة للمهاجرين فى مخيمات كاليه الفرنسى بـ"أعمال العنف المفرطة" التى يتعرض لها المتطوعون لمساعدة المهاجرين على أيدى عناصر الشرطة، وذلك فى تقرير تم تسليمه إلى السلطة المكلفة للدفاع عن حقوق المواطنين.

وحسب الأرقام الرسمية فأن ما بين 350 و400 مهاجر يعيشون حاليا فى منطقة كاليه حيث يسعون للعبور إلى بريطانيا، حسبما قالت شبكة سكاى نيوز الاخبارية.

وجاء فى بيان صادر عن جمعيات عدة "خلال الأشهر الثمانية الأخيرة تعرض المتطوعون العاملون فى جمعياتنا لـ 666 حادثا مع الشرطة، تراوحت بين التدقيق المتكرر بالهويات والاعتقالات والتفتيش، وحتى ممارسة العنف الجسدى واللفظى".

واستند التقرير إلى شهادات 33 متطوعا، وتم تسليمه إلى المدافع عن الحقوق جاك توبون، ويمثل توبون السلطة الإدارية المستقلة المكلفة الدفاع عن حقوق المواطنين فى فرنسا.

وتندد الجمعيات فى التقرير بـ "المضايقات الممنهجة للمتطوعين"، وبـ "أعمال العنف" التى يستخدمها عناصر الشرطة تجاه المهاجرين.