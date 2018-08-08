جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة تحويل العملة "بيتكوين"

البحر الأحمر-عماد عرفة

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا بالاشتراك مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة تحويل العملة (بيتكوين) بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975

واشتبه رجال جمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا أثناء إنهاء إجراءات تفتيش سيارات الأمتعة الشخصية بإدارة الحركة تم ضبط 8 أجهزة تحويل العملة (بيتكوين) مخفاة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب إ . م . ح مصري الجنسية ربلغت التعويضات الجمركية المستحقة 384 ألف جنيه

واشترك في الضبط كل من مهند أحمد سامي رئيس قسم الحركة وعبد الرازق علي مدير مجمع الوارد وياسر عز العرب بالشئون القانونية تحت إشراف أيمن محمد موسى مدير عام جمارك الغردقة

وقرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية