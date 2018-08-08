video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة تحويل العملة "بيتكوين"

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:19 ص
جمارك سفاجا تضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة تحويل العملة "بيتكوين" جانب من الأجهزة المضيوطة
البحر الأحمر-عماد عرفة
إضافة تعليق
تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا بالاشتراك مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط محاولة تهريب عدد من أجهزة تحويل العملة (بيتكوين) بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 
 
واشتبه رجال جمارك سفاجا برئاسة  مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا أثناء إنهاء إجراءات تفتيش سيارات الأمتعة الشخصية بإدارة الحركة تم ضبط 8 أجهزة تحويل العملة (بيتكوين) مخفاة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب إ . م . ح مصري الجنسية ربلغت التعويضات الجمركية المستحقة 384 ألف جنيه
 
واشترك في الضبط كل من مهند أحمد سامي رئيس قسم الحركة وعبد الرازق علي مدير مجمع الوارد وياسر عز العرب بالشئون القانونية تحت إشراف أيمن محمد موسى مدير عام جمارك الغردقة
 
وقرر مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات وإخطار الدكتور طارق العزب رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية 
 
FB_IMG_1533689585919
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مصلحة الجمارك الجديد يؤكد أولوية تطبيق نظام "الشباك الواحد"

البحر الأحمر

بيتكوين

سفاجا

جمارك سفاجا

أخبار المحافظات




لا تفوتك
الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد: رياح خفيفة ليلا تقلل الشعور بارتفاع درجات الحرارة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

"دفاع" البرلمان: ظهور هيثم الحريرى على قنوات الإخوان مخالف للائحة

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

5 مراكز تحتاج لبحث من أجيرى فى المهمة الأولى مع الفراعنة.. محمد حمدى الأقرب لخلافة عبد الشافى فى منافسة أيمن أشرف.. البحث عن بديل أحمد فتحى وطارق حامد.. انفراجه فى مركز "السعيد".. والأمل يعود لباسم مرسى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

التعليم تختار رؤساء لجان الثانوية العامة استعدادا لامتحانات الدور الثانى.. وتنتهى من صندقة الأسئلة وتسفيرها لمراكز التوزيع بالمديريات خلال أيام.. وتشكل غرفة عمليات للتصدى للغش.. ومصادر: محاولات غش الدور الثانى

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

أول تعليق لمحمد صلاح بعد إعلان الحضرى اعتزال اللعب دوليا

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

"طباخ بدرجة حفيد رئيس" ابن جونيور ترامب يساعد والده فى تحضير الكيك - صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة