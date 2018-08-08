جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة للحاسب الآلى بقرية حجازى قبلى بقوص

قنا - هند المغربى

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة واشراف الدكتور يوسف الغرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة حاسب آلى بقرية حجازة قبلى مركز قوص.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن القافلة عقدت فى الجمعية النسائية بنجع العواري بقرية حجازي قبلي وشارك فيها أعضاء هيئة التدريس من كلية العلوم وتناولت القافلة تعريف الحاسب الآلي وأهمية الانترنت فى التعليم فى الحياة اليومية والمستقبلية وكيفية استخدام الانترنت فى القضاء على الدروس الخصوصية وسبل وطرق الحماية من مخاطر الانترنت والاستعداد لنظام التعليم الحديث عبر الانترنت ، وكيفية الدخول على المواقع المفيدة للفرد والمجتمع ، وكيفية عمل بريد الكترونى والتدريب عليه شهد القافلة السيدة هدى العوارى مديرة الجمعية وعدد كبير من أهالي القرية.