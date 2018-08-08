جامعة بنى سويف: استمرار استقبال طلاب تنسيق المرحلة الثالثة والمتخلفين غداً

بنى سويف أيمن لطفى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن استمرار استقبال طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2018م، وكذا تنسيق المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى للوزارة، حتى الخامسة من مساء غد الخميس 9 أغسطس.

وأضاف منصور حسن فى بيان له، مساء اليوم، أن الجامعة خصصت ثلاثة معامل: معمل مركز تكنولوجيا المعلومات بمقر كلية التجارة، ومعمل الحاسبات بكلية الحاسبات والمعلومات بشرق النيل، ومعمل كلية الإعلام بحرم الجامعة، بعد تجهيزها جميعًا مع تواجد المتخصصين والكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع هذه المعامل لمعاونة الطلاب عند تسجيل رغباتهم، منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، وفقا لشرائح المجاميع، لافتًا إلى أن مكتب التنسيق سيعمل بصفة مستمرة لتسجيل البيانات إلكترونيًا عن طريق موظفين من العاملين بالكليات، مع العلم أنه متاح للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال حواسبهم الشخصية على مدار الـ24 ساعة، كما يمكنهم تعديل وتغيير رغباتهم أكثر من مرة وسيلتزم الموقع بالتعديل الأخير وسوف يستبعد الرغبات التى دونت من قبل.

وأشار حسن إلى تسلم الملفات اعتبارا من 15 أغسطس بعد انتهاء أعمال التنسيق والتحويلات الإليكترونية، ويمكن التعرف على الكليات وأقسامها العلمية وشروط الالتحاق من خلال مواقعها الرسمية، ويتقدم الطلاب بالأوراق المطلوبة من شهادة الثانوية العامة - شهادة الميلاد - ٦ صور حديثة - وللذكور ٢ جند حتى ولو لم يبلغ سن التجنيد.