جامعة أسيوط تعلن مشاركتها فى مسابقة أفضل جامعة مصرية

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور طارق الجمال، القائم باعمال رئيس جامعة أسيوط ، اهتمام الجامعة بالمنافسة فى مسابقة أفضل جامعة مصرية ، والتى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال المؤتمر السادس للشباب والذى عقد بجامعة القاهرة مؤخراً .

جاء ذلك خلال المشاركة اليوم الأربعاء، فى الجلسة الطارئة لاجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى وبحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور يوسف راشد القائم بعمل امين المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط ، أن الجامعة تملك مقومات وإمكانيات تؤهلها للمنافسة بقوة فى المسابقة، مؤكدا ان الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيف العمل وتكاتف الجهود من اجل استيفاء الجامعة لكافة معايير التقييم التى تم توضيحها خلال الاجتماع.

وأشاد"الجمال" بما توليه القيادة السياسية من اهتمام بإعداد جيد للشباب والأجيال القادمة وإعلان الرئيس السيسى عام ٢٠١٩ عاما للتعليم ، مؤكداً على ان الفترة المقبلة سوف تشهد تعظيما لدور الجامعات المصرية فى النهوض بالوطن وتنميته مما يلقى عليها بمسئولية وطنية فى بذل مزيد من العمل والجهد لتشجيع شبابها على الإبداع والابتكار واستثمار طاقاتهم فى تلبية احتياجات المجتمع وحل ما يواجهه من مشاكل وتحديات.