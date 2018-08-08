تنظيم مارثون للشباب بكورنيش الإسماعيلية الجديد.. الأحد المقبل

الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى

أعلن اللواء يس طاهر ، محافظ الإسماعيلية، أنه فى اطار الاحتفالات باليوم العالمى للشباب ويالتعاون والتنسيق التام فيما بين إدارة السياحة بديوان عام المحافظة ومديرية الشباب والرياضة وضمن المبادرة التى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "يلا نجرى" بمشاركة شباب مصر، تقرر أن يتم الأحد المقبل تنظيم ماراثون للشباب بمنطقة كورنيش الإسماعيلية الجديد على بحيرة الصيادين وذلك بدعوة من المحافظ إلى شباب الإسماعيليـة.

ومن المقرر أن يشارك فى المارثون 300 شاب وفتاة من "مراكز الشباب وذوى الاحتياجات الخاصة" وتقام فقرات غنائية للفنون الشعبية وتوزيع 300 تى شيرت تحمل شعار المحافظة ووزراة الشباب والرياضة على الفائزين المشاركين بالمارثون بقاعة كريستالة وتنظيم حلقة نقاشية بين الشباب والمحافظ وتقديم نماذج لبعض الشباب المتميزين.